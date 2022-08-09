Внаслідок рекордно сильної зливи у Південній Кореї загинули сім людей

Надзвичайно сильний дощ почався в Сеулі в понеділок і, за прогнозами, триватиме до середи.

У столиці Південної Кореї Сеулі та довколишніх провінціях щонайменше сім людей загинули внаслідок надзвичайно сильної зливи. Через дощ у місті вимкнулася електроенергія, розмило деякі дороги і зупинилось метро, пише Reuters.

Пʼять людей загинули в Сеулі, ще двоє – в сусідній провінці Кьонгідо. Чотири жертви опинились у пастці в затоплених будівлях. Одна, як вважається, померла внаслідок влучання блискавки, а ще одна була знайдена під завалами автобусної зупинки. Сьома жертва загинула внаслідок зсуву ґрунту.

Іще девʼять людей були поранені, а шість – зникли без вісти.

За даними Корейського метеорологічного управління (КМУ), в південній частині Сеула випало понад 100 мм опадів за годину, а в деяких районах – більш ніж 140 мм. Це найсильніший дощ для Сеула за останні десятиліття.

Загальна кількість опадів з опівночі понеділка станом на 5 ранку вівторка склала 420 мм. Дощ прогнозується і надалі. Штаб із ліквідації наслідків стихійного лиха прогнозує продовження зливи щонайменше до середи.

У Південній Кореї влітку часто бувають проливні зливи, але "таке різке збільшення опадів та часті зливи не можна пояснити без великої тенденції до зміни клімату", пояснив Reuters представник КМУ на умовах анонімності.

Стихійні лиха через зміни клімату цього року були і в Європі, і в Америці. Фінансування, необхідне громадам для подолання наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з погодою, збільшилося за останні два десятиліття на більше ніж 800%.