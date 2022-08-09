Виділення США нової оборонної допомоги України на $1 млрд є свідченням високого рівня довіри між лідерами країн, – Кулеба

Це руйнує твердження російської пропаганди про те, що партнери нібито не знають, куди йде надана українцям зброя.

Виділення США нового пакета оборонної допомоги для України обсягом в 1 мільярд доларів є свідченням високого рівня довіри між лідерами двох країн і їхніми командами.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Сьогоднішнє рішення про виділення нового безпекового пакета від Сполучених Штатів вартістю в один мільярд доларів із найсучаснішою зброєю є найкращим контраргументом для тих, хто стверджує, що нібито немає довіри між Україною та США”, – підкреслив Міністр.

За словами Кулеби, надання нового пакета допомоги США також руйнує твердження російської пропаганди про те, що партнери нібито не знають, куди йде надана Україні зброя.

“Партнери все знають, і є високий рівень довіри. Просто треба зберігати холодний розум і перемагати в інформаційній війні”, – наголосив він.

Міністр нагадав, що за останні кілька тижнів було вже декілька оголошень від США про надання нової зброї, а загалом з серпня 2021 року надано вже 18 пакетів безпекової підтримки.

Він висловив вдячність за ці рішення Президентові США Джозефу Байдену.

“До нового пакета входять не лише добре відомі всім українцям Javelin, але і ракети для не менш добре відомих всім HIMARS та NASAMS, інша зброя. Все це критично необхідне не лише для наших оборонних, але і для наступальних дій”, – зауважив міністр.

Очільник МЗС зауважив, що у світі склався безумовний консенсус, що Україна перемогла Росію на першому етапі інформаційної війни та донесла світові факти, правду та переконливі історії про справжні дії російського режиму.

Нагадаємо, 8 серпня Пентагон оголосив вміст чергового безпекового пакету допомоги Україні вартістю до 1 млрд доларів. Він має задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.