Виділення США нової оборонної допомоги України на $1 млрд є свідченням високого рівня довіри між лідерами країн, – Кулеба

Виділення США нового пакета оборонної допомоги для України обсягом в 1 мільярд доларів є свідченням високого рівня довіри між лідерами двох країн і їхніми командами.
Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Сьогоднішнє рішення про виділення нового безпекового пакета від Сполучених Штатів вартістю в один мільярд доларів із найсучаснішою зброєю є найкращим контраргументом для тих, хто стверджує, що нібито немає довіри між Україною та США”, – підкреслив Міністр.
За словами Кулеби, надання нового пакета допомоги США також руйнує твердження російської пропаганди про те, що партнери нібито не знають, куди йде надана Україні зброя.
“Партнери все знають, і є високий рівень довіри. Просто треба зберігати холодний розум і перемагати в інформаційній війні”, – наголосив він.
Він висловив вдячність за ці рішення Президентові США Джозефу Байдену.
“До нового пакета входять не лише добре відомі всім українцям Javelin, але і ракети для не менш добре відомих всім HIMARS та NASAMS, інша зброя. Все це критично необхідне не лише для наших оборонних, але і для наступальних дій”, – зауважив міністр.
Очільник МЗС зауважив, що у світі склався безумовний консенсус, що Україна перемогла Росію на першому етапі інформаційної війни та донесла світові факти, правду та переконливі історії про справжні дії російського режиму.
Нагадаємо, 8 серпня Пентагон оголосив вміст чергового безпекового пакету допомоги Україні вартістю до 1 млрд доларів. Він має задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.