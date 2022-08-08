В попередніх пакетах для України надали протирадіолокаційні ракети, - Остап Яриш

США у попередніх пакетах безпекової допомоги надали Україні протирадіолокаційні ракети.

Про це повідомив журналіст Остап Яриш.

“Заступник міністра оборони США Колін Каль заявив, що в попередніх пакетах для України серед іншого надали протирадіолокаційні ракети, які можуть бути випущені з українських літаків”, - повідомив Остап Яриш.

Він додав, що раніше Пентагон офіційно не оголошував про надання Україні таких ракет.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що на одній з позиції російських військових виявили залишки американської протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM.

“Приналежність залишків саме до даного типу ракет видала напис на шматку хвостового оперення, що залишився”, - пише “Новинарня”.

Фото: Новинарня

Нагадаємо, сьогодні Пентагон оголосив вміст чергового безпекового пакету допомоги Україні вартістю до 1 млрд доларів. Він має задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.