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В попередніх пакетах для України надали протирадіолокаційні ракети, - Остап Яриш

Кількість такого озброєння досі невідома.

В попередніх пакетах для України надали протирадіолокаційні ракети, - Остап Яриш
Фото: Грунт

США у попередніх пакетах безпекової допомоги надали Україні протирадіолокаційні ракети. 

Про це повідомив журналіст Остап Яриш. 

“Заступник міністра оборони США Колін Каль заявив, що в попередніх пакетах для України серед іншого надали протирадіолокаційні ракети, які можуть бути випущені з українських літаків”, - повідомив Остап Яриш. 

Він додав, що раніше Пентагон офіційно не оголошував про надання Україні таких ракет.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що на одній з позиції російських військових виявили залишки американської протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM.

“Приналежність залишків саме до даного типу ракет видала напис на шматку хвостового оперення, що залишився”, - пише “Новинарня”.

Фото: Новинарня

Нагадаємо, сьогодні Пентагон оголосив вміст чергового безпекового пакету допомоги Україні вартістю до 1 млрд доларів. Він має задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.  

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