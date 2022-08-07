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У річницю вторгнення РФ в Грузію Блінкен підкреслив солідарність із грузинським і українським народами

РФ повинна нести відповідальність за ті зобов’язання, які вона взяла в межах перемир’я 2008 року.

У річницю вторгнення РФ в Грузію Блінкен підкреслив солідарність із грузинським і українським народами
Фото: EPA/UPG

У річницю нападу росіян на Грузію, який стався в серпні 2008 року, Держдеп оприлюднив заяву держсекретаря США, у якій засуджується агресія Росії та підкреслюється солідарність із грузинським і українським народами, які продовжують потерпати від окупації.

Про це йдеться в заяві Ентоні Блінкена розміщений на офіційній сторінці Держдепу.

В зверненні зауважується, що з 2008 року США щороку згадують про вбитих і поранених від рук російських військових.

"Цього року неспровоковане нове вторгнення Росії в Україну підкреслює необхідність солідарності народів Грузії й України. Народ Грузії дуже добре знає, як агресивні дії РФ, включно з дезінформацією, так званою "бордеризацією" та масовим переміщенням, спричиняють невимовні труднощі й руйнування", - наголосив очільник американської дипломатії.

Зважаючи на це Блінкен заявив, що РФ повинна нести відповідальність за ті зобов’язання, які вона взяла на себе в межах перемир’я 2008 року, а саме "відвести свої сили на позиції до конфлікту та дозволити безперешкодний доступ для постачання гуманітарної допомоги". Крім того, Росія має скасувати визнання регіонів Грузії – Абхазії та Південної Осетії, зауважив держсекретар США.

"Це важливо для сотень тисяч внутрішньо переміщених осіб, щоб вони могли безпечно та з гідністю повернутися до своїх домівок", - підкреслив Ентоні Блінкен, запевнивши в непохитній підтримці народу Грузії.

Нагадаємо, українське дипломатичне відомство оприлюднило заяву до річниці початку російсько-грузинської війни.

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