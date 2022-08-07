У Косові за підозрою в шпигунстві затримали російську журналістку, яка пропагувала окупацію України

Дарʼя Асламова раніше відвідувала окуповані українські населені пункти. У Косові її підозрюють в роботі на російські спецслужби.

У Косові затримали російську журналістку "Комсомольської правди" Дарʼю Асламову. Її підозрюють у роботі на російську розвідку та причетності до дестабілізації.

Про підозру Асламовій у шпигунстві заявив міністр внутрішніх справ Косова Джелаль Свечлія. У фейсбуці він написав, що Асламова була затримана на кордоні із Сербією при спробі проїзду до Косова, як кореспондентки.

"Кілька країн довели, що вона займалася шпигунством для російської військової розвідки і що вона діяла під прикриттям журналіста. Так само брала участь у бойових діях в Україні, пропагандуючи російську окупацію України", – написав він.

Російське провладне агентство "Интерфакс" у телеграмі пише, що Асламова перестала виходити на звʼязок з її редакцією. Згодом агентство повідомило, що Асламову відпустили.

"Радио Свобода" додає, що Асламова раніше працювала в Україні як воєнна кореспондентка російського пропагандистського каналу "Царьград". Вона перебувала на окупованих частинах сходу України. Також працювала в Чечні, Абхазії, Карабасі, Осетії.

Нагадаємо, минулого тижня в Косові почався новий конфлікт із етнічними сербами. Серби протестували через рішення влади частково визнаної республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

У підсумку Косово вирішило відтермінувати рішення про перереєстраці сербських знаків для авто.

Незалежність Косово Україна поки не визнала.