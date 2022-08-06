Моравецький: Росія може бути переможена завдяки Україні та підтримці ЄС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибывает на третий день работы Европейского Совета в Брюссель, Бельгия, 19 июля 2020 г

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Захід відмовитися від закликів щодо обмеження поставок зброї Україні та послаблення санкцій проти Росії.

Про це він написав в ексклюзивній статті для LB.ua.

“Сьогодні будь-який голос Заходу про обмеження поставок зброї в Україну, послаблення санкцій, залучення до діалогу «обидві сторони» (тобто і агресора, і жертви) – є тим, що сприймає Путін як слабкість. І все ж Європа набагато сильніша за Росію», - зазначив очільник уряду Польщі.

Він зауважив, що Європа наразі перебуває на переломному етапі, однак разом з Україною здатна перемогти Росію.

«Імперська Росія може бути переможена – завдяки Україні та нашій підтримці. Перемога у цій війні – лише справа нашої послідовності та рішучості».

За його словами, завдяки поставкам західної зброї ЗСУ почали змінювати хід війни. Водночас він наголосив: бойовий дух армії РФ стає дедалі слабшим, а її запаси озброєння вичерпуються.

«Завдяки поставкам обладнання в масштабах, які – судячи з можливостей Заходу – поки що відносно невеликі, Україна почала змінювати хід цієї війни. Росія продовжує атакувати, сіючи смерть і руйнування, вчиняючи жахливі воєнні злочини, – але вже майже півроку моральний дух українців не зломлений. Бойовий дух російської армії, навпаки, як свідчать дані розвідки, стає дедалі слабшим. Її армія несе великі втрати. Запаси зброї та іншої техніки не є невичерпними, а процес виробництва підсанкційної промисловості буде дедалі складнішим», - зауважив Моравецький.

Прем’єр Польщі акцентував: настав час розібратися зі справжніми європейськими цінностями і згадати, сому саме Росія продавала задешево Європі свій газ.

«Занадто довго найважливішою цінністю для багатьох країн була низька ціна російського газу. Але ми знаємо, що він міг бути таким низьким через те, що до нього не було додано «податок на кров», який сьогодні сплачує Україна», - написав Моравецький.

Нагадаємо, що Моравецький виступив проти скасування принципу одностайності в Євросоюзі. Він вважає, що така реформа призведе до ще більшого закріплення провідної ролі в Євросоюзі Німеччині та Франції та врешті решт допоможе Росії перемогти у війні та розділити Європу.