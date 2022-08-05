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США готуються передати України черговий пакет безпекової допомоги, - Reuters

Це буде один із найбільших на сьогодні пакетів допомоги.

США готуються передати України черговий пакет безпекової допомоги, - Reuters
РСЗВ HIMARS в Україні.
Фото: defence-ua.com

Наступний пакет допомоги Україні у сфері безпеки становитиме 1 млрд доларів. Він  включатиме боєприпаси для зброї далекого радіусу дії та броньованих медичних транспортних засобів. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. 

Очікується, що пакет буде оголошено вже в понеділок. 

Джерела на умовах анонімності заявили, що президент Джо Байден ще не підписав черговий пакет озброєнь. Вони попередили, що пакети зі зброєю можуть змінюватися за вартістю та змістом до того, як вони будуть підписані. 

Якщо його буде підписано в його нинішньому вигляді, він буде оцінений в 1 млрд доларів і включатиме боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетної системи NASAMS і до 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден підписав черговий пакет безпекової допомоги Україні вартістю 550 млн доларів. А президент України Володимир Зеленський заявив про те, що новий пакет оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки наближає Україну до перемоги.

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