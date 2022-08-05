Латвія зупинила видачу віз росіянам

Візи не будуть видаватись, крім одного виключення.

Латвія прийняла рішення про припинення прийому заяв на видачу віз для росіян.

Про це повідомила пресслужба посольства Латвії в Росії.

“Посольством Латвії в Росії на невизначений термін зупинено прийом заяв на отримання віз для громадян Російської Федерації, крім участі в похороні близького родича”, - повідомили в посольстві.

‼️ Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации, кроме для участия в похоронах близкого родственника ‼️ — Latvia in Russia (@LVembRussia) August 4, 2022

Нагадаємо, з 1 серпня була припинена дія угоди Латвії з Росією про спрощення взаємних поїздок між мешканцями прикордонних районів.