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Японія передасть Україні черговий пакет допомоги

Міністерство оборони та Сили самооборони і надалі допомагатимуть Україні в межах своїх можливостей.

Японія передасть Україні черговий пакет допомоги
Фото: Укрінформ

Уряд Японії анонсував черговий пакет допомоги Україні. В нього увійде транспорт та безпілотники. 

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Японії. 

“Цього разу, враховуючи потреби української сторони, ми передамо споживчі транспортні засоби (фургони). Крім того, додатково передамо невеликі безпілотники”, - йдеться у повідомленні. 

В міноборони Японії нагадали, що раніше країна передавали Україні бронежилети, каски, захисні маски, костюми (хімічного - ред.) захисту, невеликі дрони тощо.

Раніше повідомлялось, що Японія надасть Україні додаткові 100 мільйонів доларів на закупівлю медичного обладнання, а також на будівництво тимчасового житла для внутрішніх переселенців. Раніше Україна отримала додаткові 65 млрд японських єн (приблизно $500 млн) пільгового кредиту в рамках кредитної угоди, яку підписали міністр фінансів Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва JICA Акіхіко Танака. Кошти було направлено до держбюджету для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків, охорони здоров'я.

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