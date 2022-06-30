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Японія виділить Україні $100 млн і допоможе зі зберіганням зерна, – прем'єр Кісіда

Кошти підуть на закупівлю медобладнання, а також на будівництво тимчасового житла для переселенців.

Японія виділить Україні $100 млн і допоможе зі зберіганням зерна, – прем'єр Кісіда
Фуміо Кісіда
Фото: EPA/UPG

Японія надасть Україні додаткові 100 мільйонів доларів на закупівлю медичного обладнання, а також на будівництво тимчасового житла для внутрішніх переселенців.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, пише Japan Today.

Також, за його словами, Японія надасть підтримку Україні в розширенні потужностей зі зберігання зерна в міру наближення сезону збору врожаю. Передбачається, що тимчасові зерносховища будуть розгорнуті біля західних кордонів країни в сусідніх країнах.

Пізніше у вівторок Кісіда відправився до Мадриду, де він став першим японським прем'єр-міністром, який взяв участь у саміті НАТО.

Нагадаємо, раніше Україна отримала додаткові 65 млрд японських єн (приблизно $500 млн) пільгового кредиту в рамках кредитної угоди, яку підписали міністр фінансів Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва JICA Акіхіко Танака. Кошти направлено до держбюджету для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків, охорони здоров'я.

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