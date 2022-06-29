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Країни НАТО ухвалили нову концепцію: "Незалежна Україна є життєво важливою для стабільності в регіоні"

А Росія тепер офіційно стала "найбільш небезпечною і прямою загрозою". 

Фото: EPA/UPG

Країни-члени НАТО ухвалили нову концепцію, що визначає основні цілі і завдання Альянсу. 

У рішенні, яке затвердили на саміті в Мадриді очільники всіх 30 держав блоку, офіційно запрошено Швецію і Фінляндію долучитися до НАТО. Росія визначена як найбільш небезпечна і пряма загроза.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Нарощування військової потуги Москвою, зокрема в регіонах Балтійського, Чорного та Середземного морів, поряд із її військовою інтеграцією з Білоруссю, кидають виклик безпеці та інтересам союзників", – вважають у НАТО.

В ухваленому документі вказано: "Сильна і незалежна Україна є життєво необхідною для стабільності Євроатлантичного простору. Поведінка Москви відображає модель агресивних дій Росії відносно її сусідів та більш широкої трансатлантичної спільноти". 

Члени НАТО обіцяють продовжувати розвиток партнерства з Боснією і Герцоговиною, Грузією та Україною, щоб просувати спільні інтереси в євроатлантичному світі.

Там вказано також, що члени НАТО підтверджують ухвалене в Бухаресті у 2008 році рішення щодо Грузії і України. 

"Ключовою ціллю НАТО є забезпечення нашої колективної оборони на основі 360-градусного підходу. У ньому визначено три основні завдання Північноатлантичного альянсу: стримування і оборона, запобігання кризам і управління ними. Спільна безпека", – зазначено також у комюніке.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що в попередньому комюніке Росія позначалася як "стратегічний партнер", а не як загроза.

Президента Володимира Зеленського запросили на саміт, як спеціального гостя, однак він виступав у відеоформаті. Він наголосив, що українським захисникам потрібна протиракетна і протиповітряна оборона, а також сучасна артилерія у великих кількостях. Це потрібно для того, аби перемогти РФ і не дати їй піти війною на інші країни. 

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