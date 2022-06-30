Маршрути кораблів з українським зерном можуть патрулюватись британськими літаками, - Воллес

Це може статись, якщо буде домовленість про розблокування українських портів.

Великобританія може направити свої літаки для патрулювання маршрутів, якими просуватимуться судна з українським зерном.

Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, розвідувальні літаки Rivet Joint або P8 Poseidon могли б патрулювати райони Чорного моря.

Він зазначив, що головна роль Британії у такій операції може полягати у “розвідці та спостереженні за безпекою”.

Втім, Великобританія наразі не розглядає відправлення британських військових кораблів до Чорного моря, оскільки турецька влада заблокувала протоку Босфор для військових кораблів.

Нагадаємо, що Україна експортує менше третини довоєнних обсягів агропродукції через три порти. Блокада окупантами основних українських портів дуже сильно б’є по українському експорту.

Як раніше повідомлялось, прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія готова надати допомогу в операціях з розмінування біля південного узбережжя України.