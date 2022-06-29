Велика Британія впровадила нові санкції: проти сестри Путіна, Потаніна і ще 11 наближених до президента РФ осіб

Їхні активи будуть заморожені, а їм самим тепер заборонено вʼїзд до Великої Британії.

Велика Британія оголосила нові санкції проти Росії. До списку потрапили 13 наближених до президента РФ осіб.

Зокрема, обмежувальні заходи впроваджено проти другої найбагатшої людини РФ – Володимира Потаніна. На сайті уряду Великої Британії зазначено, що він продовжує збагачуватися, підтримуючи путінський режим, купуючи Росбанк і долі в Тінькофбанку після повномасштабного вторгнення до України.

Санкції вжито і проти двоюрідної сестри Путіна Анни Цивільової – президентки російської вугледобувної компанії "Група Колмар". Її чоловік – губернатор багатої на вугілля Кемеровської області, і пара мала значну вигоду від своїх відносин із Путіним. Проти "Колмар" також вжито санкцій.

"Поки Путін продовжує свій огидний напад на Україну, ми будемо використовувати санкції, аби ослабити російську воєнну машину", – сказав речник уряду, підкресливши, що сьогоднішні обмежувальні заходи спрямовані на найближче оточення Путіна.

Низка обмежувальних заходів впроваджена і проти осіб та компаній, відповідальних за репресії цивільних у Сирії.

Уряд також вживає заходів, щоб завадити Росії отримувати доступ до британських трастових послуг. Йдеться про послуги, які дозволяють управляти чужими активами.

Загалом Велика Британія вже впровадила обмежувальні заходи проти більш ніж 1000 осіб з РФ і 120 компаній. Російський імпорт скоротився більш ніж на 40% після повномасштабного вторгнення в Україну, а запаси важливих імпортних компонентів, як очікується, у росіян закінчаться у найближчі 3-6 місяців.

Санкції передбачають заморожування активів, заборону на вʼїзд до Великої Британії та заборону на проліт чи посадку будь-якого російського літака, повʼязаного з підсанкційними особами, навіть якщо ці особи не на борту.