Дуда про нову концепцію НАТО: "Важливим буде положення про зміну статусу РФ з "партнера" на "найбільшу загрозу"

Росія вже не приховує своїх погроз і на адресу країн Балтії. Вони також неодноразово звучали на адресу Польщі.

У новій стратегічній концепції НАТО важливим буде зазначене положення про те, що Російська Федерація перестає бути партнером Альянсу, адже насправді вона є найбільшою загрозою для східного флангу організації.

Про це заявив у середу журналістам у Мадриді президент Польщі Анджей Дуда, передає "Укрінформ".

“Дуже важливим у новій Стратегічній концепції НАТО є те, що Росія перестає бути партнером Альянсу, що вже давно повинно було статися, але сьогодні, без сумніву, вона є найбільшою загрозою для країн НАТО, особливо тих на східному фланзі”, – наголосив Дуда.

Він зазначив, що великим досягненням НАТО є те, що у світлі російської агресії проти України країни Альянсу стали солідарними і діють разом.

“І ця допомога Україні дійсно надається, завдяки чому Україна, у світлі військових можливостей Російської Федерації, зараз функціонує”, –наголосив президент Польщі.

Дуда зазначив, що Росія вже не приховує своїх погроз і на адресу країн Балтії. Вони також неодноразово звучали на адресу Польщі.

"Тому, я б хотів, щоб це знайшло своє відображення у резолюції за результатами саміту НАТО", – пояснив Дуда.

Нагадаємо, 28-30 червня у Мадриді відбувається саміт НАТО. Глави держав та урядів розглядають шляхи посилення політики стримування й оборони, розвитку оборонних спроможностей Альянсу у новій ситуації з безпеки, що склалася після вторгнення росії в Україну.

Раніше премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що за підсумками саміту статус Росії буде змінено зі "стратегічного партнера", як було до нині, на "головну загрозу".

Очікується, що в межах перемовин союзники домовляться про збільшення кількості сил реагування майже у вісім разів – з 40 000 до 300 000 військових. Контингент буде базуватися у своїх країнах, але його зможуть направляти і в держави східного флангу, де є кордони з Росією.

На саміті через відеозвʼязок виступив і президент України Володимир Зеленський.