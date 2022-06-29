Статус Росії на саміті НАТО змінять зі "стратегічного партнера" на "головну загрозу", – премʼєр Іспанії

Саміт НАТО змінить статус Росії зі "стратегічного партнера", як було до нині, на "головну загрозу". Про це повідомив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес в ефірі Cadena Ser, пише The Guardian.

Відповідну нову стратегічну концепцію затвердять на саміті країн Альянсу, що проходить нині в Мадриді.

Інформацію про зміну статусу Росії підтвердив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Associated Press.

"Ми чітко заявимо, що Росія несе пряму загрозу нашій безпеці", – сказав він.

Китай генсек НАТО противником не назвав, однак зауважив, що він вкладає значні засоби в нові військові можливості, зокрема ракети і ядерне озброєння.

Очікується, що в межах перемовин союзники домовляться про збільшення кількості сил реагування майже у вісім разів – з 40 000 до 300 000 військових. Контингент буде базуватися у своїх країнах, але його зможуть направляти і в держави східного флангу, де є кордони з Росією.

На саміті через відеозвʼязок виступить і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, учора він провів розмову зі Столтенбергом. Напередодні саміту Зеленський і генсек обговорили важливість потужної ПРО для України задля запобігання російським терактам.