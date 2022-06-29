Франція відправила медичне обладнання в Україну

На прохання української влади Центр кризової підтримки Міністерства Європи та закордонних справ Франції спільно з Оперативним центром регулювання та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я та соціального захисту Міністерства охорони здоров’я та профілактики, регіональні агенції охорони здоров’я та кілька французьких лікарень 28 червня відправили в Україну через Словаччину медичне обладнання. Його отримає МОЗ України.

Про це повідомляє Міністерство Європи та закордонних справ Франції у спільному пресрелізі з Міністерством охорони здоров’я та профілактики.

Вантаж включає мобільний медичний пост, який складається з медичного обладнання та ліків, призначених для посилення структур екстреної допомоги та дозволяє доглядати за 250 пацієнтами. До вантажу також входять медичні пристрої, які використовуються, зокрема, для анестезії та реанімації.

"Ця операція, проведена в межах Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, демонструє солідарність Франції з українським народом", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, президент Франції пообіцяв, що кількість установок "Caesar" переданих Україні складе 18 одиниць.

Раніше президент Макрон заявив, що Франція підтримуватиме Україну, щоб вона "могла протистояти і перемогти" російський наступ.