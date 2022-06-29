Агресор умисно вдарив ракетами по цивільному населенню в ТРЦ Кременчука, - ДСНС

Окупанти поширюють чергові фейки щодо військових у кременчуцькому ТРЦ.

Про це на брифінгу повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, передає кореспондент LB.ua.

Російські пропагандисти традиційно вирвали з контексту кадри, на яких до рятувальних робіт після ракетного удару були залучені представники територіальної оборони у піксельній формі.

«Про фейки. Ми взагалі не дивуємося російській пропаганді. Вони беруть із контексту відеофрагмент та видають його із зовсім іншим сенсом. На місці працювали всі служби, щоб розібрати завали підключалися співробітники тероборони. Можливо, цей фрагмент відео було вирвано із контексту (для демонстрації людей у формі)», - заявив він.

Хорунжий додав, що поряд з ТЦ дійсно знаходиться промисловий об’єкт.

«Це ще один російський фейк, що там могли щось переховувати. Я відразу це заперечую. Бо жодних військових об'єктів там не могло і не може бути. Було два влучення у задню частину торговельного центру. Це чітко видно. Там велика воронка. У задній частині з правого боку відбулися вибухи та поширення пожежі. Там була найбільша кількість жертв. Одразу одинадцять людей... Це був спланований удар по людях, які там знаходилися», - наголосив пресофіцер ДСНС.

Він підкреслив, що на момент ракетного удару - ТРЦ працював у звичному режимі.

«Люди на його території у піксельній формі не знаходилися. Там були звичайні люди, які прийшли по своїх справах купити ту чи іншу річ, подивитися та відвідати ТРЦ по своїх справах. Жертв було б набагато менше, якби усі виконали необхідні дії, коли був сигнал тривоги. Це дуже важливо. Всі мають чітко усвідомлювати загрозу та небезпеку від РФ», - сказав він.

«Щодо перевірок. Зараз війна. Перевірки не відбуваються. Але, якщо будуть відповідні вимоги, то ми будемо це робити», - не виключив проведення перевірок усіх ТРЦ на предмет пожежної безпеки Хорунжий.

Нагадаємо, вже встановлено імена льотчиків, які атакували ТРЦ.

Український представник у ООН Сергій Кислиця повідомив, що Радбез ООН засудив російський удар по ТРЦ у Кременчуку.