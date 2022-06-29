​“40 приходів”: уночі окупанти обстріляли громаду на Сумщині

Уночі 29 травня російські військові обстріляли Великописарівську громаду Сумської області.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Ніч на 29 червня 2022. Ситуація станом на 9 ранку. Останній на вчора обстріл завершився близько двадцять третьої години. Ворог стріляв з гранатометів по Великописарівській громаді, 40 приходів”, – зазначив Живицький.

Решта ночі у Сумській області минула тихо.

Нагадаємо, 28 червня російські окупанти багаторазово обстрілювали населені пункти Сумщини. В результаті обстрілів загинули двоє цивільних.