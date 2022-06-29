«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Індонезія: недооцінений партнер
Індонезія: недооцінений партнер
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
ГоловнаСуспільствоВійна

​“40 приходів”: уночі окупанти обстріляли громаду на Сумщині

Ворог стріляв із гранатометів.

​“40 приходів”: уночі окупанти обстріляли громаду на Сумщині
Наслідки обстрілів Сумської області. Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький у Telegram

Уночі 29 травня російські військові обстріляли Великописарівську громаду Сумської області.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Ніч на 29 червня 2022. Ситуація станом на 9 ранку. Останній на вчора обстріл завершився близько двадцять третьої години. Ворог стріляв з гранатометів по Великописарівській громаді, 40 приходів”, – зазначив Живицький.

Решта ночі у Сумській області минула тихо.

Нагадаємо, 28 червня російські окупанти багаторазово обстрілювали населені пункти Сумщини. В результаті обстрілів загинули двоє цивільних.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також