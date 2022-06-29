Головне за ніч. Середа, 29 червня

Наступ ворога на Луганщині, вибухи в Миколаєві, обстріли Сумщини та Харкова, хвороба Путіна.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу Росія втратила у війні проти України ще близько 200 своїх військових. Загалом з початку війни ЗСУ ліквідували 35 450 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що ворог наступає в напрямку Калинового на Луганщині, готує наступ на Слов’янськ та намагається оточити Лисичанськ.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

Детальніше про оперативну обстановку – у новині.

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі перед Радбезом ООН розповів, скільки мирних мешканців України загинуло лише за останні кілька днів унаслідок ударів російських ракет.

Зеленський закликав позбавити російську делегацію можливості маніпулювати ООН, зробити для Росії неможливим перебування в Радбезі, поки її терор триває, створити трибунал для розслідування всього, що наробили російські військові проти українців, дати на рівні ООН юридичне визначення поняттю “державний тероризм”. Подробиці – в новині.

Низка країн Ради Безпеки ООН засудила російський удар по торговельному центру Кременчука, який армія окупанта здійснила 27 червня, і наголосила на необхідності професійного розслідування та притягнення винних до відповідальності.

До слова, виручка касових апаратів у ТРЦ "Амстор" у Кременчуці в день теракту становила 2,9 млн гривень. Про це повідомив у Telegram голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так Гетманцев прокоментував заяви російської сторони про те, що торговельний центр нібито не працював…

У інтервʼю американському NBC Володимир Зеленський висловив переконання, що Путін справді хворий – на неповагу до українців та схильність до їх загарбання та катувань.

"І, на жаль, це питання не тільки однієї людини. Я розумію, що багато людей в оточенні президента Російської Федерації, вони саме хворі через це завищення амбіцій, нерозуміння і неповагу до міжнародного права, просто до життя людей", – сказав президент України, додавши, що саме ця хвороба небезпечна для нашої держави, а все інше – балачки.

У Миколаєві зранку пролунали потужні вибухи. Ворог завдав ракетних ударів по різних обʼєктах, зокрема по багатоповерхівці.

Станом на 8:20 було відомо про трьох загиблих і пʼятьох поранених. Повітряна тривога, під час якої ворог завдав удару, тривала в області з 3:06 по 7:06.

У Дніпрі під завалами автотранспортного підприємства, яке вчора знищила російська ракета, рятувальники знайшли тіла двох загиблих – чоловіка і жінки.

"Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди… На місці "прильоту" фахівці виявили уламки ракети "Калібр", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Учора ворог випустив по Дніпропетровщині шість таких ракет, чотири були збиті ППО.

Минулої доби російські військові обстріляли сім регіонів України, особливо напружена ситуація на Донбасі.

Про це йдеться у зведенні військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 29 червня.

Упродовж доби ворог активно обстрілював прикордонні райониСумщини. Найбільше постраждала Краснопільська громада, куди за вчорашній день прилетіли 20 ракет "повітря-земля".

По Харкову російські війська упродовж доби завдавали ударів із РСЗВ та били ракетами по об‘єктах цивільної інфраструктури.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській та Київській областях. Детальніше – в новині.

ЗСУ завдали удару по скупченню ворожої техніки і сили на межі Миколаївщини і Херсонщини.

У ОК "Південь" зазначили, що за минулу добу ліквідовано 22 окупантів, реактивну систему залпового вогню "Ураган", 3 одиниці броньованої, 5 – іншої техніки і два склади боєприпасів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!