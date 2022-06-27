Росія вкотре завдала ударів по місті Кременчук, що на Полтавщині.

Інформацію підтвердив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Прильоти" по Кременчуку. Деталі згодом. Залишаємося в укриттях!", - написав Лунін у своєму Telegram.

Фото: twitter/Alona Minenko

Згодом він повідомив, що в місті зафіксували влучання в цивільний обʼєкт. "На жаль, є постраждалі", - додав керівник ОВА.

Він також зауважив, що жителі Полтави могли чути звуки вибухів під час останньої повітряної тривоги. Проте інформації про влучання ворожих ракет по обласному центру немає.

Оновлення 17.08. За інформацією міського голови Кременчука Віталія Малецького, ракетний удар "прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі".

Оновлення 17.28. Дмитро Лунін повідомив, що окупанти влучили в торгово-розважальний центр Кременчука.

"Зараз на місці працюють медики, рятувальники та правоохоронці. Кількість постраждалих уточнюється", - зазначив очільник Полтавщини.

На Telegram-каналі Президента Володимира Зеленського оприлюднили відео з місця події.

"Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", - зазначив Зеленський.

За інформацією глави держави, у ТРЦ перебувало близько тисячі цивільних.

Оновлення 17.50. Як повідомив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко, наразі відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані, та 2 загиблих. Інформація уточнюється.

Оновлення 18.05. Унаслідок ракетного обстрілу будівлю ТРЦ охопила пожежа. За даними ДСНС, до гасіння залучили 115 рятувальників і 20 одиниць техніки. "Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 м кв... До місця пожежі слідує пожежний потяг Укрзалізниці та МОГ ДСНС України", - повідомили в службі.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 12 травня рашисти випустили по Кременчуку 12 ракет. А у квітні 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ, тоді загинула одна людина.