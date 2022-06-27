Зеленський закликав лідерів G7 обмежити ціну на російську нафту

У режимі відеоконференції Президент України Володимир Зеленський звернувся до саміту лідерів G7 в замку Ельмау в Баварії.
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Зеленського.
Президент зазначив, що Україна відчуває підтримку держав "Великої сімки" та подякував за оборонну та фінансову допомогу Україні в боротьбі з російським вторгненням.
"Для нас важлива й послідовна позиція країн G7 стосовно санкцій. Вони мають і надалі посилюватися, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор", - резюмував повідомлення Зеленський.
Нагадаємо, G7 планує розширити санкції проти оборонного сектору Росії.
Раніше повідомлялось, що в Німеччині стартує саміт G7.