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Зеленський закликав лідерів G7 обмежити ціну на російську нафту

Президент висловив вдячність країнам G7 за підтримку.

Зеленський закликав лідерів G7 обмежити ціну на російську нафту
Фото: ОПУ

У режимі відеоконференції Президент України Володимир Зеленський звернувся до саміту лідерів G7 в замку Ельмау в Баварії.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Зеленського.

Президент зазначив, що Україна відчуває підтримку держав "Великої сімки" та подякував за оборонну та фінансову допомогу Україні в боротьбі з російським вторгненням.

"Для нас важлива й послідовна позиція країн G7 стосовно санкцій. Вони мають і надалі посилюватися, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор", - резюмував повідомлення Зеленський.

Нагадаємо, G7 планує розширити санкції проти оборонного сектору Росії.

Раніше повідомлялось, що в Німеччині стартує саміт G7.

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