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Ворог став частіше запускати ракети «Онікс», які вкрай важко перехопити ППО

Повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Ворог став частіше запускати ракети «Онікс», які вкрай важко перехопити ППО
Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

В Чорному морі залишаються два ракетні носії із шістнадцятьма «Калібрами». Сили ППО на «Півдні» працюють влучно та потужно.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

«Вороже корабельне угрупування в морі постійно перегруповується. Наразі море штормить. Окупанти завели майже всю корабельно-катерну групу до пунктів у тимчасово окупованому Криму. Залишилися лише два ракетних носії і 16 ракет типу "Калібр"», — заявила вона.

Однак, за її словами, це не зменшує загрози ураження з моря.

«Хіба що кількості. Бо ракети типу "Калібр" здатні вражати майже всю нашу територію. Зараз вони тримають дистанцію, щоб ми не мали змоги вразити їх засобами, які вже маємо. Вони бояться повторити славнозвісну долю "Москви"… але, тим не менше, продовжують нести цю загрозу. Від застосування ракет, як і в перші дні війни, максимально ефективною є система протиповітряної оборони НАТО — "Закрите небо", проте наразі ми її не маємо. Попри це, ППО на "Півдні" працює досить влучно та потужно, хоча й потребує підсилення та зміцнення», — повідомила Гуменюк.

«Однак загарбник все частіше запускає із берегових комплексів у тимчасово окупованому Криму надзвукові ракети типу «Онікс», які важко збивати. Тому така ситуація, на жаль, буде продовжуватися», — додала начальник пресцентру сил оборони півдня України.

Нагадаємо, сьогодні Наталя Гуменюк повідомила про знищення ЗСУ на острові Зміїний російського комплексу "Панцир-С1".

Раніше повідомлялось, що операція сил оборони України на острові Зміїний триває.

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