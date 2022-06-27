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Зафіксовано ворожі обстріли чотирьох населених пунктів Миколаївщини та Миколаєва, - МВС

Є загиблі та постраждалі.

Зафіксовано ворожі обстріли чотирьох населених пунктів Миколаївщини та Миколаєва, - МВС
Фото: Національна поліція

Минулими вихідними під удари потрапив обласний центр, села Костянтинівка, Березнегувате, Любомирівка та Прибузьке. Унаслідок обстрілів Миколаївщини пошкоджені житлові будинки, приміщення складу та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Серед мирного населення є загиблі та постраждалі.

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Упродовж 25-26 червня співробітники усіх підрозділів поліції оперативно відреагували на 103 повідомлення від громадян.

Щоби запобігти проявам мародерства, а також для виявлення та затримання правопорушників на вулицях населених пунктів Миколаївщини цілодобово за правопорядком стежать більш як 100 піших та автопатрулів.

"Поліція документує кожен факт воєнних злочинів, вчинених російськими військами. Триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - резюмує повідомлення МВС.

Нагадаємо, у Миколаївському напрямку ворог розвернув артилерійські підрозділи для підтримки своїх сил.

Також Президент України перебував із робочою поїздкою в Миколаївській області.

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