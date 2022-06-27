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Російська авіація завдала ракетного удару по Одещині, постраждали шестеро людей

Серед них – дитина.

Російська авіація завдала ракетного удару по Одещині, постраждали шестеро людей
Фото: EPA/UPG

Окупанти завдали із літаків Ту-22М ракетного удару по Одеській області. За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей, серед них – дитина.

Про це повідомила у Telegram Одеська міськрада з посиланням на ОК “Південь”.

"Внаслідок влучання в житловий квартал селища сталося руйнування та загоряння кількох житлових будинків і господарчих споруд на орієнтовній площі 500 квадратних метрів", – йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучені три одиниці техніки та 12 фахівців.

Після ліквідації вогню розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції. Наразі дані щодо масштабу руйнувань та постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, у Чорному морі п'ять російських кораблів та підводний човен готові до ракетної атаки на Україну.

 

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