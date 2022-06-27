Головне за ніч. Понеділок, 27 червня

Лисичанськ під обстрілом, пожежі на Харківщині, удар по Одещині, дефолт у Росії.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що з 24 лютого по 27 червня російська армія втратила близько 35 000 військових, 1 552 танки, 217 літаків та 184 гелікоптери. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 150 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що ворог обстрілював Лисичанськ і намагався блокувати його з півдня.

У районі міста завдала авіаудару ворожа штурмова авіація. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Детальніше про оперативну обстановку – у новині.

Учора, 26 червня, у Чугуївській громаді на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє мешканців. Про це написала у Telegram міський голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Ще одна людина, за її словами, дістала поранення. Крім того, вибухи спричинили пожежу.

На Харківщині ворожі обстріли спричинили сім пожеж, загинуло двоє людей, ще двоє ушпиталені.

Опівночі одна з ракет впала на подвір'я навчального закладу в Шевченківському районі Харкова. Вибухом пошкоджено будівлю школи.

По Сумщині росіяни вчора випустили понад 150 снарядів та мін.

"Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів", - повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, постраждали чотири громади Сумщини - Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська.

По Одеській області окупанти завдали ракетного удару із літаків Ту-22М. За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей, серед них – дитина.

"Унаслідок влучання в житловий квартал селища сталося руйнування та загоряння кількох житлових будинків і господарчих споруд на орієнтовній площі 500 квадратних метрів", – йдеться у повідомленні Одеської міськради з посиланням на ОК “Південь”.

В Україні з’явиться інформаційний портал, де оприлюднюватиметься інформація про злочини російських окупантів щодо дітей. Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла секретар робочої групи при ОП щодо життя та безпеки дітей у воєнний та післявоєнний час Дарія Герасимчук.

Збирати дані, за словами представниці ОП, необхідно, щоб швидше розшукати дітей. Детальніше – в новині та інтерв’ю.

У Росії – дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті внаслідок санкцій Заходу.

Упродовж місяців країна примудрялася обходи покарань, запроваджених після вторгнення РФ в Україну. Але наприкінці дня в неділю, 26 червня, закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 млн доларів США, що мали бути сплачені до 27 травня. Невиплата такого роду протягом наступного пільгового місяця вважається подією дефолту в разі пропуску, повідомляє Bloomberg.

Востаннє Росія потрапила в дефолт щодо своїх іноземних кредиторів понад століття тому, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від приголомшливого боргового навантаження країни царської епохи в 1918 році.

Чи відчують дефолт росіяни, які і без того мають справу з двозначною інфляцією та найгіршим за останні роки економічним скороченням, - у нашій новині.

У Варшаві сьогодні відбудеться перша за кордоном виставка знищеної російської техніки.

Що саме можна буде побачити на виставці – у новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!