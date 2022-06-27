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Учора було знищено 150 окупантів, 20 танків і 28 броньованих машин

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Учора було знищено 150 окупантів, 20 танків і 28 броньованих машин

З 24 лютого по 27 червня російська армія втратила близько 35 000 військових, 1 552 танки, 217 літаків та 184 гелікоптери. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 150 окупантів.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – 35 000 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 552 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) од,
  • артилерійських систем – 771 (+7) од,
  • РСЗВ – 243 (+0) од,
  • засобів ППО – 101 (+2) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 184 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6),
  • крилатих ракет – 139 (+0),
  • кораблів/катерів – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 575 (+11) од,
  • спеціальної техніки – 60 (+0).

 

Нагадаємо, минулої доби ворог обстрілював Лисичанськ і намагався блокувати місто з півдня.

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