Головне за день. Неділя, 26 червня

Удар по Києву, вибухи в Черкасах, саміт G7 у Баварії, Шойгу на окупованому Донбасі. Яким запам’ятається 123-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що Україні потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна, яка дасть повний захист від російських ракет.

"Росія сьогодні знову вдарила ракетами по Києву. Рано-вранці. Друга армія світу звитяжно "перемогла" дитячий садочок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було лише 37 років. Є поранені", - сказав Зеленський. Він також нагадав, що ракети били й по Миколаївській області, і по Чернігівщині, і по Одесі, і по Черкасах. Артилерійські та мінометні обстріли не зупинялись на Харківщині, в Сумській області, і на Донбасі, на півдні нашої держави.

За словами глави держави, зупинити російську агресію можна тільки якщо ми отримаємо все те, що запитуємо, і саме в такі терміни, у які потребуємо, – і зброю, і фінансову підтримку, і санкції проти Росії.

Володимир Зеленський звернувся також до білорусів і попередив, що керівництво Росії втягує громадян Білорусі у війну.

"У Кремлі за вас вже все вирішили – ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в силах не дати нікому вирішувати за вас, що вас чекає далі", - сказав президент України. Подробиці - в нашій новині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії. Детальніше про ситуацію на інших напрямках – в новині.

Уранці 26 червня Київ обстріляли ракетами з літаків Ту-95 і Ту-160, зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, якими завдали удару по Київщині сьогодні, це ті бомбардувальники, які в районі Каспійського моря, Астрахані, вони звідти злітають. На озброєнні в них основні ракети, які вони звідти по нас запускають, Х101. Вона може летіти на відстань до 5,5 тис. км", – прокоментував він. По столиці було випущено від чотирьох до шести ракет.

Унаслідок ворожого ракетного обстрілу Києва одна людина загинула, чотирьох постраждалих госпіталізували.

Крім житлового будинку, ракета російських окупантів прилетіла на територію дитячого садку, повідомляє кореспондент Lb.ua.

Фото з місця події – в новині.

У Черкасах вдень у неділю, 26 червня, пролунало два вибухи.

Унаслідок ракетного удару росіян одна людина загинула, п’ятеро поранені. "Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих. Пошкоджено об’єкт інфраструктури", - зазначив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Загиблий - співробітник залізниці.

За словами керівника Черкаської ОВА, коли сталися надзвичайно потужні вибухи, які завдали великих руйнувань, чоловік потрапив у зону ураження ракети. Ще троє людей, які отримали поранення, перебувають у критичному стані, їм надають необхідну допомогу.

Лідери Великої сімки зобов’язуються безстроково допомагати Україні захищатися від російського вторгнення.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт заяви саміту G7 у Баварії.

"Ми будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку, а також підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – йдеться в проєкті заяви.

На думку джерела, це важливе формулювання, оскільки члени альянсу стурбовані війною, яка затягується, а деякі з них, зокрема Німеччина та Франція, натякнули, що можуть бути відкритішими до ідеї припинення вогню шляхом переговорів.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув із інспекцією в російське угруповання військ, задіяне у війні в Україні.

Міноборони РФ повідомляє, що на командних пунктах Шойгу заслухав доповіді командувачів і роздав російським військовим медалі "Золота Зірка" та ордени.

Російські ЗМІ завбачливо не уточнюють, в яких саме окупованих районах Донбасу перебуває Шойгу, адже останніми днями випадки влучних пострілів українських захисників по ворожих командних пунктах почастішали.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

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