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Миколаївські десантники збили російський вертоліт "Алігатор"

Вертоліт приземлили з ПЗРК “Ігла”.

Миколаївські десантники збили російський вертоліт "Алігатор"
Ілюстративне фото

Сьогодні, 26 червня, на одному з напрямків, військовослужбовцями одного з підрозділів 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був збитий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляється на сторінці 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва. 

“Грізну новітню техніку окупантів було назавжди приземлено з ПЗРК “Ігла”.

Нагадаємо, 24 червня зенітно-ракетний дивізіон 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" теж знищили на сході ворожий бойовий вертоліт Ка-52 з ПЗРК “Ігла”.

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