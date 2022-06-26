Миколаївські десантники збили російський вертоліт "Алігатор"

Сьогодні, 26 червня, на одному з напрямків, військовослужбовцями одного з підрозділів 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був збитий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляється на сторінці 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.

“Грізну новітню техніку окупантів було назавжди приземлено з ПЗРК “Ігла”.

Нагадаємо, 24 червня зенітно-ракетний дивізіон 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" теж знищили на сході ворожий бойовий вертоліт Ка-52 з ПЗРК “Ігла”.