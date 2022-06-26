Ворог несе втрати на всіх напрямках, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках. Загарбники у будь-який спосіб намагаються уникнути бойових дій. У звʼязку з відмовою повертатися на територію України значної частини окупантів, яких було відведено для відновлення боєздатності, командування окремих підрозділів заборонило будь-які відпустки особовому складу.
Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України на своїй Facebook-сторінці.
Станом на 18:00 26 червня ситуація наступна.
- На Волинському та Поліському напрямках, на території Білорусі, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил РФ диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України.
- На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Обстріляно цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.
- На Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдано авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями загарбник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, проте успіху не мав.
- На Слов’янському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.
- На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Було обстріляно цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдано авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії.
- На Краматорському напрямку активних бойових бій окупанти не вели. Було обстріляно з артилерії район населеного пункту Маяки.
- На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.
- Українські воїни завдали ворогу значних втрат у районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли.
- На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я. Було завдано ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів в тилових районах сил оборони.
- На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Завдавали ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва.
- За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав та відійшов.
- Триває блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря.
"На тимчасово захоплених територіях окупаційна влада продовжує проводити так звані “фільтраційні” заходи стосовно місцевих жителів. На блокпостах посилено контррозвідувальні заходи", - додають у зведенні.
Нагадаємо, вчора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети.
За минулу добу ЗСУ відбили ворожі штурми на Слов’янському і Бахмутському напрямках.