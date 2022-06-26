Ворог несе втрати на всіх напрямках, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках. Загарбники у будь-який спосіб намагаються уникнути бойових дій. У звʼязку з відмовою повертатися на територію України значної частини окупантів, яких було відведено для відновлення боєздатності, командування окремих підрозділів заборонило будь-які відпустки особовому складу.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України на своїй Facebook-сторінці.

Станом на 18:00 26 червня ситуація наступна.

На Волинському та Поліському напрямках, на території Білорусі, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил РФ диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України.

На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Обстріляно цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдано авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями загарбник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, проте успіху не мав.

На Слов’янському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Було обстріляно цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдано авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії.

На Краматорському напрямку активних бойових бій окупанти не вели. Було обстріляно з артилерії район населеного пункту Маяки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.

Українські воїни завдали ворогу значних втрат у районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я. Було завдано ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів в тилових районах сил оборони.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Завдавали ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва.

За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав та відійшов.

Триває блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря.

"На тимчасово захоплених територіях окупаційна влада продовжує проводити так звані “фільтраційні” заходи стосовно місцевих жителів. На блокпостах посилено контррозвідувальні заходи", - додають у зведенні.

Нагадаємо, вчора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети.

За минулу добу ЗСУ відбили ворожі штурми на Слов’янському і Бахмутському напрямках.