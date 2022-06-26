У Києві під час удару вранці 26 червня ракета російських окупантів влучила на територію дитячого садку.
Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.
Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали кілька вибухів. З будинку у Шевченківському районі Києва, куди влучила російська ракета, евакуювали 25 мешканців.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що окупанти обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101.
Внаслідок ворожого обстрілу Києва одна людина загинула, чотирьох постраждалих госпіталізували.