У Шевченківському районі столиці продовжується рятувальна операція після ранкових ракетних ударів з боку російських окупантів.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

Оновлено. Працівники Червоного Хреста привезли на місце вибухів плівку для заклеювання розбитих вікон.

Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали кілька вибухів. З будинку у Шевченківському районі Києва, куди влучила російська ракета, евакуювали 25 мешканців.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що окупанти обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101.

Внаслідок ворожого обстрілу Києва одна людина загинула, чотирьох постраждалих госпіталізували.