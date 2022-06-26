У Шевченківському районі столиці продовжується рятувальна операція після ранкових ракетних ударів з боку російських окупантів.
Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.
Оновлено. Працівники Червоного Хреста привезли на місце вибухів плівку для заклеювання розбитих вікон.
Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали кілька вибухів. З будинку у Шевченківському районі Києва, куди влучила російська ракета, евакуювали 25 мешканців.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що окупанти обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101.
Внаслідок ворожого обстрілу Києва одна людина загинула, чотирьох постраждалих госпіталізували.