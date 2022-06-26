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Щоб окупувати Донбас, РФ необхідно захистити шляхи постачання Донецька, - британська розвідка

У розвідці підтвердили, що більшість українських сил відійшли з Сєвєродонецька.

Щоб окупувати Донбас, РФ необхідно захистити шляхи постачання Донецька, - британська розвідка
Сєвєродонецьк до приходу росіян
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Захоплення Сєвєродонецька Росією – це лише одне із завдань російської армії. Щоб окупувати весь Донбас, армії РФ необхідно взяти під контроль Краматорськ і забезпечити захист основних шляхів постачання Донецька.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки, яке цитує Міністерство оборони країни. 

У розвідці нагадують, що у квітні 2022 року Росія змінила свій план окупувати більшу частину України і зосередилася на цілеспрямованому наступі на Донбасі.

Також у розвідці підтвердили, що більшість українських сил відійшли зі своїх оборонних позицій у Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, що після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні Лисичанська.

Сєвєродонецьк окуповано російськими військами. Місцеві мешканці можуть виїхати тільки на окуповані Росією території. Місто зруйновано на 90%. 

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