Щоб окупувати Донбас, РФ необхідно захистити шляхи постачання Донецька, - британська розвідка

У розвідці підтвердили, що більшість українських сил відійшли з Сєвєродонецька.

Захоплення Сєвєродонецька Росією – це лише одне із завдань російської армії. Щоб окупувати весь Донбас, армії РФ необхідно взяти під контроль Краматорськ і забезпечити захист основних шляхів постачання Донецька.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки, яке цитує Міністерство оборони країни.

У розвідці нагадують, що у квітні 2022 року Росія змінила свій план окупувати більшу частину України і зосередилася на цілеспрямованому наступі на Донбасі.

Також у розвідці підтвердили, що більшість українських сил відійшли зі своїх оборонних позицій у Сєвєродонецьку.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 June 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vVFHH72lXr — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 26, 2022

Нагадаємо, що після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні Лисичанська.

Сєвєродонецьк окуповано російськими військами. Місцеві мешканці можуть виїхати тільки на окуповані Росією території. Місто зруйновано на 90%.