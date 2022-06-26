Військові РФ обстріляли з мінометів дві громади на Сумщині

Російські війська вранці 26 червня обстріляли з мінометів Шалигінську і Юнаківську громади Сумщини.

Про це повідомив у Telegram начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Між 5 та 6 ранку росіяни обстріляли Юнаківську громаду з мінометів, 10 вибухів. Попередньо постраждалих немає", – зазначив Живицький.

За його словами, близько пів на дев'яту ранку ворог відкрив мінометний вогонь по Шалигінській громаді, пролунало 14 вибухів.

Нагадаємо, учора два російські гелікоптери обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог здійснив шість ударів. Жертв немає.