Унаслідок ракетного удару на Рівненщині загинуло четверо людей

Сьогодні під завадами будинку в місті Сарни Рівненської області знайшли ще одного загиблого.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Віталій Коваль.

“Невтішні новини з міста Сарни. Під завалами знайшли ще одного загиблого”, – написав він.

Таким чином кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об‘єктах зросла до чотирьох осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року.

Ще двоє людей – у важкому стані.

Нагадаємо, увечері 25 червня російська армія завдала ракетних ударів по Рівненській області. Ракети влучили в місто Сарни. Знищені СТО з мийкою і комплекс із ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє загинули, четверо – госпіталізовані.