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Росія ракетами знищила СТО і комплекс ремонту авто на Рівненщині. Загинули троє людей (доповнено)

Вражено обʼєкт цивільної інфраструктури. 

Російська армія увечері 25 червня завдала ракетних ударів по Рівненській області.

Про це в Telegram повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

"Повітряна тривога виявилась невтішною для Рівненщини. Завдано двох ракетних ударів по обʼєктах цивільної інфраструктури", – повідомив він.

Оновлення 21:55. Ракети влучили в місто Сарни. Знищені СТО з мийкою і комплекс із ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє загинули, четверо – госпіталізовані. 

"Двоє з них – у важкому стані. Під завалами можуть бути ще люди", – повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, за сьогодні ворог бив крилатими ракетами по Житомирській, Чернігівській і Львівській областях. В інших регіонах також працювала ППО. 

За ніч випустили близько 50 крилатих ракет. 

Вперше авіаударів із російських бомбардувальників було завдано з території Білорусі. У ГУР Міноборони повідомили, що таким чином Кремль втягує білорусів у війну. Водночас в самих лише збройних сил Білорусі потужностей для нападу на українців немає, але в Росії ще лишилися резервні батальйонно-тактичні групи. 

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