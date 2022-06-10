66 підприємств Рівненщини можуть фінансувати агресію Росії

Їхні засновники або бенефіціари – фізичні чи юридичні особи РФ або Республіки Білорусь.

На Рівненщині виявили 66 підприємств, які можуть фінансувати збройну агресію РФ проти України.

Про це йдеться на сайті Рівненської обласної прокуратури.

"Нині на Рівненщині перевіряють 66 суб'єктів господарювання, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є фізичні або юридичні особи Росії та Білорусі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виявлення всіх таких підприємств на території області також є одним із пріоритетних завдань правоохоронних та контролюючих органів.

"Як зробити цю роботу максимально скоординованою та ефективною обговорили сьогодні в Рівненській обласній прокуратурі. Учасники робочої зустрічі напрацювали механізм взаємодії, співпраці та оперативного обміну інформацією, щоб у найкоротші терміни виявити всі підприємства та колаборантів, які працюють у Рівненській області, але власники яких при цьому підтримують і фінансують військові країни-агресори", – сказали в прокуратурі.

Нагадаємо, працівнику прикордонного загону Держприкордонслужби в Рівненській області повідомлено про підозру в державній зраді.