Міста та села України зараз патрулюють понад 5600 нарядів правоохоронців

За 15 тижнів війни криміногенна ситуація в Україні – контрольована, зростання злочинності немає.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Зараз щодня на вулицях населених пунктів України несуть службу понад 5600 нарядів правоохоронців. Це авто-, мото-, вело- і піші патрулі.

“Ми робимо все можливе, аби забезпечити поліцейською присутністю населені пункти країни”, – зазначив очільник Нацполіції.

Загалом за час повномасштабного вторгнення російських окупантів на Українську землю підрозділи поліції:

отримали та опрацювали понад 2 млн 500 тисяч повідомлень від громадян,

розпочали понад 16 300 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їх пособниками,

зареєстрували майже 66 тисяч злочинів,

розпочали близько 670 кримінальних проваджень за колабораціонізм,

99 осіб вже отримали повідомлення про підозру,

викрили 90 ДРГ, затримали понад 820 осіб за підозрою у диверсійній діяльності,

зафіксували майже 14 тисяч майнових злочинів, з яких понад 13 тисяч – крадіжки,

майже 3200 осіб встановлені, їм повідомлено про підозру,

заблокували понад 3 тисячі ворожих інформканалів із загальною аудиторією більше 23 млн користувачів.

Нагадаємо, за час воєнного стану зареєстровано 65 тис. кримінальних правопорушень, що на 16% менше, ніж за аналогічний період мирного часу.