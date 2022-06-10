Міста та села України зараз патрулюють понад 5600 нарядів правоохоронців

За 15 тижнів війни криміногенна ситуація в Україні – контрольована, зростання злочинності немає.
Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Зараз щодня на вулицях населених пунктів України несуть службу понад 5600 нарядів правоохоронців. Це авто-, мото-, вело- і піші патрулі.
“Ми робимо все можливе, аби забезпечити поліцейською присутністю населені пункти країни”, – зазначив очільник Нацполіції.
Загалом за час повномасштабного вторгнення російських окупантів на Українську землю підрозділи поліції:
- отримали та опрацювали понад 2 млн 500 тисяч повідомлень від громадян,
- розпочали понад 16 300 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їх пособниками,
- зареєстрували майже 66 тисяч злочинів,
- розпочали близько 670 кримінальних проваджень за колабораціонізм,
- 99 осіб вже отримали повідомлення про підозру,
- викрили 90 ДРГ, затримали понад 820 осіб за підозрою у диверсійній діяльності,
- зафіксували майже 14 тисяч майнових злочинів, з яких понад 13 тисяч – крадіжки,
- майже 3200 осіб встановлені, їм повідомлено про підозру,
- заблокували понад 3 тисячі ворожих інформканалів із загальною аудиторією більше 23 млн користувачів.
Нагадаємо, за час воєнного стану зареєстровано 65 тис. кримінальних правопорушень, що на 16% менше, ніж за аналогічний період мирного часу.