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Міста та села України зараз патрулюють понад 5600 нарядів правоохоронців

Криміногенна ситуація в Україні – контрольована.

Міста та села України зараз патрулюють понад 5600 нарядів правоохоронців
Фото: Facebook/Ігор Клименко

За 15 тижнів війни криміногенна ситуація в Україні – контрольована, зростання злочинності немає.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Зараз щодня на вулицях населених пунктів України несуть службу понад 5600 нарядів правоохоронців. Це авто-, мото-, вело- і піші патрулі.

“Ми робимо все можливе, аби забезпечити поліцейською присутністю населені пункти країни”, – зазначив очільник Нацполіції.

Загалом за час повномасштабного вторгнення російських окупантів на Українську землю підрозділи поліції:

  • отримали та опрацювали понад 2 млн 500 тисяч повідомлень від громадян,
  • розпочали понад 16 300 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їх пособниками,
  • зареєстрували майже 66 тисяч злочинів,
  • розпочали близько 670 кримінальних проваджень за колабораціонізм,
  • 99 осіб вже отримали повідомлення про підозру,
  • викрили 90 ДРГ, затримали понад 820 осіб за підозрою у диверсійній діяльності,
  • зафіксували майже 14 тисяч майнових злочинів, з яких понад 13 тисяч – крадіжки, 
  • майже 3200 осіб встановлені, їм повідомлено про підозру,
  • заблокували понад 3 тисячі ворожих інформканалів із загальною аудиторією більше 23 млн користувачів.

Нагадаємо, за час воєнного стану зареєстровано 65 тис. кримінальних правопорушень, що на 16% менше, ніж за аналогічний період мирного часу.

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