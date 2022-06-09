Окупанти шукають в Мелітополі додаткові холодильники для зберігання тіл росіян, - ГУР Міноборони

Окупаційна адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Вони хочуть зберігати в них тіла вбитих російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони.

“6 червня російські військові приїхали до ТОВ “Арон-М” (Мелітополь, вул. Ломоносова, 370) та вивчили його холодильні камери. Обладнання було визнано придатним для переобладнання в морг”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівництво компанії було повідомлене про те, що обладнання буде на безоплатній основі використовуватись для зберігання тіл загиблих військовослужбовців.

В ГУР повідомили, що в Мелітополь активно завозяться трупи окупантів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе.

Також тривале зберігання тіл вбитих пов’язано з намірами керівництва РФ приховати реальні масштаби втрат від російського електорату. Через це практикується “дозоване” відправлення тіл в РФ і максимальне розтягнення цього процесу в часі.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники залишили майже всі блокпости в Мелітопольському районі Запорізької області.