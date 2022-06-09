У Бучанському районі пошкоджено майже 16 тисяч житлових будинків, - Олексій Кулеба

У Бучанському районі Київської області внаслідок війни з Росією пошкоджено майже 16 тисяч житлових будинків. З них 3846 зруйновано вщент.

Про це повідомив голова Київської облвійськадміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

Він уточнив, що в Бучанському районі зруйновано 156 багатоповерхових та 3846 приватних будинків.

Кулеба додав, що для тимчасового проживання людей у районі встановили модульні містечка, які вже функціонують у Бородянці та Бучі.

Також в планах відкриття подібних містечок в Гостомелі та Макарові.

“Аби поселитися в містечку, потрібно звернутися з відповідною заявою до місцевої влади. Проживання там є безкоштовним”, - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, майже 45 тисяч заявок на відшкодування знищеного та пошкодженого майна російськими окупантами надійшло через Дію від жителів Київської області.