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Окупанти закидали снарядами сєвєродонецький Льодовий палац спорту, - керівник ОВА

Палац охопила пожежа, він знищений ущент.

Окупанти закидали снарядами сєвєродонецький Льодовий палац спорту, - керівник ОВА
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Російські окупанти знищили сєвєродонецький Льодовий палац спорту.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Від обстрілів він згорів.

"5000 сєвєродончан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста… Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні - майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька… Вщент…", - написав очільник Луганщини у своєму Telegram.

Нагадаємо, нині Сергій Гайдай повідомляв, що тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька, а також обстрілюють Лисичанськ із озброєння великого калібру, який пробиває бетон.

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