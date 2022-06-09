​На околиці Тошківки ЗСУ відбили ворожий штурм, а в Долині завдали удару по окупантах і техніці, - Генштаб

Тривають бойові дії в Сєвєродонецьку, де рашистам не вдається успішно проводити штурмові дії.

На Слов’янському напрямку в районі Долини артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Наразі втрати серед окупантів уточнюють.

Також на північно-західній околиці Тошківки (Сєвєродонецький напрямок) українські захисники успішно відбили ворожий штурм.

Щоправда, на цьому напрямку загарбники мають частковий успіх у бік Комишувахи та Ротів. Ще тривають бойові дії в Сєвєродонецьку, де рашистам не вдається успішно проводити штурмові дії.

За інформацією Генштабу, сьогодні станом на 18.00 ситуація на інших напрямках така:

у Білорусі жителям при кордонних територій заборонили відвідувати ліси, щоб не допустити викриття позицій та місць розміщення військової техніки. У військкоматах проводять збори з білорусами, де пояснюють, навіщо треба створювати підрозділи так званого "народного ополчення".

на Сіверському напрямку росіяни обстрілюють зі стрілецької зброї та мінометів прикордонні райони і ведуть повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів.

росіяни обстрілюють зі стрілецької зброї та мінометів прикордонні райони і ведуть повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. на Слов’янському окупанти здійснювали артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення.

окупанти здійснювали артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. на Бахмутському загарбники завдали ракетного удару в районі Краматорська. Щоб визначити маршрути висування та слабкі місця в обороні українських військ, рашисти здійснили розвідку в районі Нагірного. Та наші захисники дали рішучу відсіч і змусили противника відійти. Також ворог вів повітряну розвідку БПЛА у районах Краматорська та Покровська.

загарбники завдали ракетного удару в районі Краматорська. Щоб визначити маршрути висування та слабкі місця в обороні українських військ, рашисти здійснили розвідку в районі Нагірного. Та наші захисники дали рішучу відсіч і змусили противника відійти. Також ворог вів повітряну розвідку БПЛА у районах Краматорська та Покровська. на Південнобузькому підрозділи росармії під прикриттям вогню артилерії та реактивних систем залпового вогню обладнують позиції та встановлюють мінно-вибухові загородження.

В Генштабі додали, що українські підрозділи на певних ділянках ведуть наступальні дії.

Нагадаємо, нині в Генштабі повідомили, що на визначених ділянках українські армійці проводять наступальні дії, щоб покращити оперативне положення та звільнити територію від окупантів.