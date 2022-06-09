Діти із соціально-спортивної школи в Тернополі можуть залишитись без реабілітаційного центру

23 травня ГО «Епіцентр дітям», що здійснює в Україні проєкт Соціально-спортивна школа Фонду Реал Мадрид, отримала лист, в якому зазначено, що через воєнний стан договір оренди, що був укладений з релігійною громадою церкви Св. Василія Великого, планується розірвати. Причина сформульована як «облаштування приміщення для внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт, які постраждали внаслідок бойових дій, забезпечення їхнього харчування» на місці, де зараз базується школа.

“З початку військової агресії росії школа не припиняла своєї діяльності, а коли відбулось повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, завдяки постійному фінансовому партнеру компанії «Епіцентр К» та Фонду “Реал Мадрид” забезпечувала дітей, їхні сім'ї та працівників, що постраждали від воєнних дій предметами першої необхідності, допомогою з житлом. У навчальному центрі в м.Тернопіль в перші дні війни було організовано міні хаб, де збирали та відправляли гуманітарну допомогу на Схід, а навчальний центр став тимчасовим прихистком для родин з Ірпеня. Також до нас приєдналось 15 дітей з окупованих територій та територій, що були під обстрілами”, - розповідає координатор проєкту в Тернополі Вікторія Фаріон.

Учні соціально-спортивної школи в навчальному центрі в приміщенні церкви св. Василія Великого

ГО «Епіцентр дітям» з 2018 року здійснює проєкт соціально-спортивна школа Фонду “Реал Мадрид” в Україні, де у семи школах (м. Київ, м.Ірпінь, Хмельниччина та Тернопільщина) навчається близько 1000 дітей з соціально-незахищених категорій населення (діти-сироти, напівсироти, діти воїнів ООС, діти-переселенці із зони бойових дій, з малозабезпечених сімей). Особливістю школи є її підхід до навчання: діти займаються не лише у спортивних секціях (футбол, баскетбол), а й вивчають англійську, психологію, беруть участь в екологічних проєктах, їздять на екскурсії за кордон. На постійній основі з дітьми та їх сім’ями психолог проводить курс реабілітації, а навчання та тренування допомагають адаптуватися від наслідків війни дітям як на заняттях онлайн, так і в класах. Навчання в школі є безкоштовним, додатково діти отримують спортивну форму, взуття та перекуси від партнерів проєкту.

Висадка дерев на території церкви св. Василія Великого в рамках міжнародної програми озеленення планети Greening the Planet

5 червня відбулась зустріч між громадою церкви св. Василія Великого, та з батьками учнів соціально-спортивної школи Фонду Реал Мадрид. Предмет зустрічі - збереження школи та пошук компромісу щодо приміщення, в якому розташований соціальний навчальний центр.

Зустріч між громадою церкви св. Василія Великого, та з батьками учнів соціально-спортивної школи Фонду Реал Мадрид

Адміністрація школи пропонує об’єднати зусилля, та спільно впроваджувати соціальні програми, зокрема, заходи психологічної реабілітації для дітей сиріт та для всіх, хто постраждав від війни, оскільки плани орендодавця тісно пов’язані з діяльністю школи, проте питання залишається неурегульованим. Працівники школи готові залучити досвідчених соціальних працівників для організації центру допомоги, яку можна гнучко поєднати з чинною соціальною програмою школи Фонду Реал Мадрид та ініціативою отця Василія й громади церкви. У навчальному центрі вже організовані спальні місця та інші необхідні умови для тимчасового проживання осіб та сімей, що втратили або змушені були залишити свої домівки. Лиш за умов співпраці можна зробити більше!

На підтримку збереження навчально-соціального центру для дітей в Тернополі вже з’явилась відповідна петиція:

https://chng.it/mdjYH4GmPQ