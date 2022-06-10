З початку війни українські аграрії втратили понад 2000 одиниць сільгосптехніки

І це число продовжує зростати.

Станом на 8 червня 2022 року фермери із семи постраждалих від війни областей України втратили 2281 одиницю сільгосптехніки. Це аграрії з Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Миколаївщини.

Про це у відповіді на запит Lb.ua повідомили в пресслужбі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

"Станом на восьме червня маємо інформацію від сільгосптоваровиробників із 7 областей України про викрадену, знищену, пошкоджену сільськогосподарську техніку та обладнання в наслідок воєнних дій на території України. Загальні втрати склали 2281 одиницю техніки та обладнання", – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що реальне число може бути більше, оскільки повідомлення продовжують надходити.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтервʼю LB.ua розповідав, що російські загарбники крадуть в українців техніку, комбайни, трактори, автомобілі, спецтехніку поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, швидкої допомоги тощо.