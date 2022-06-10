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Росія націлила на Україну 40 крилатих ракет з Чорного моря, - ​ОК "Південь"

Також в готовності один великий десантний корабель.

Росія націлила на Україну 40 крилатих ракет з Чорного моря, - ​ОК "Південь"
Ілюстративне фото
Фото: kchf.ru

Корабельне угруповання Чорноморського флоту Росії посилене ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет - та продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Наразі загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові, також в готовності один великий десантний корабель.

Сили оборони продовжують заходи забезпечення безпеки та бойової підготовки.

"Зараз 40 крилатих ракет націлені на Україну, це два підводні човни та чотири надводні носії ракет. Крім того, зараз на чергуванні в морі ми зафіксували один великий десантний корабель. Решта тримається ближче до пунктів базування в окупованому Криму", - розповіла керівниця пресцентру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що в Чорному морі угруповання різнорідних сил флоту окупантів відпрацьовує навчання з "бойової стійкості угруповання в умовах застосування проти нього протикорабельних ракет та авіації".

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