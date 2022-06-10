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ЗСУ збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною, – ОВА

Уламки розвідника впали на Полтавщині.

ЗСУ збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною, – ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/ Національна гвардія України

Сьогодні ЗСУ збили над Дніпропетровською областю безпілотник окупантів.

Про це написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Є сьогодні і гарні новини. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник”, – повідомив він.

Зазначається, що збитий апарат – 9-й розвідник агресора, знищений у небі над областю. Його уламки впали на Полтавщині.

Нагадаємо, уночі і вранці 10 червня російська армія гатила по Дніпропетровській області. Обстрілів зазнали одразу три громади Криворізького району.

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