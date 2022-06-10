ЗСУ збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною, – ОВА

Сьогодні ЗСУ збили над Дніпропетровською областю безпілотник окупантів.

Про це написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Є сьогодні і гарні новини. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник”, – повідомив він.

Зазначається, що збитий апарат – 9-й розвідник агресора, знищений у небі над областю. Його уламки впали на Полтавщині.

Нагадаємо, уночі і вранці 10 червня російська армія гатила по Дніпропетровській області. Обстрілів зазнали одразу три громади Криворізького району.