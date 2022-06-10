Головне за ніч. П’ятниця, 10 червня

Бої в Сєвєродонецьку, обстріли Дніпропетровщини, окрема думка Данії та Нідерландів і "Борис Годунов" у La Scala.

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 200 окупантів. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, загальні втрати російської армії з 24 лютого по 10 червня склали орієнтовно 31 900.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Генштаб також повідомляє, що ворог безуспішно намагався захопити Сєвєродонецьк та наступав у напрямку Воздвиженка – Роти.

За добу ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках відбили сім ворожих атак. Про оперативну обстановку на інших напрямах – у новині.

На Харківщині росіяни вбили ще трьох мирних мешканців і намагаються повернути втрачені позиції на Херсонщині.

По Донеччині гатили з усього можливого озброєння.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Дніпропетровщину російська армія обстрілювала протягом ночі. Обстрілів зазнали одразу три громади Криворізького району.

У Зеленодольській ТГ є руйнування, осколкове поранення отримала 41-річна жінка.

А зранку 10 червня над Дніпром спрацювала система протиповітряної оборони: було збито ворожу ракету.

Сумську область вночі обстріляли з мінометів.

Харківські рятувальники загасили 20 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Постраждали приватні будинки, склади, вантажні автомобілі.

Українська авіація завдала серію ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини.

Ворог зазнав втрат у живій силі і техніці.

Данія та Нідерланди не підтримують надання Україні статусу країни-члена ЄС.

Зокрема Данія вважає, що Україна недостатньо відповідає критеріям, пов’язаним зі стабільністю інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та захист меншин.

Копенгаген заявив, що Україна перебуває "загалом на дуже ранній стадії" готовності взяти на себе зобов'язання щодо членства в ЄС та створення функціонуючої ринкової економіки або становлення конкурентоспроможності на єдиному ринку.

Остаточне рішення з цього приводу за Єврорадою. Нагадаємо, лідери ЄС збираються обговорити це питання в Брюсселі 23-24 червня.

Рада Європи засудила смертний вирок для трьох бійців Інтернаціонального легіону оборони України

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич вважає, що смертній карі не місце на європейському континенті.

А засновник розслідувальної групи Bellingcat Еліот Гіґґінс зазначив, що Ейден Аслін – один із британців, засуджених терористами у Донецьку за "найманство" і "тероризм" – є громадянином України.

La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою "Борис Годунов".

Зі сцени La Scala не зійдуть також "Лускунчик" й "Лебедине озеро" Чайковського та "Ромео і Джульєтта" Прокоф’єва.

"Я не полюю на відьом, не підтримую скасування російських творів, не ховаюсь, коли читаю Пушкіна", –заявив директор театру Домінік Мейєр. Він також підкреслив, що "одна справа – розбіжності між країнами, а інша – шедеври". Вочевидь, "розбіжностями" пан Мейєр називає війну, десятки тисяч смертей, кров, руйнування і все те, що росіяни зараз чинять в нашій країні. Можливо, варто запросити пана директора в Україну, щоб він побачив ці "розбіжності" на власні очі?..

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