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Amazon заявила про допомогу Україні в захисті даних від Росії

Компанія посприяла в перенесенні важливих даних, щоб вони не потрапили до рук російських окупантів. 

Amazon заявила про допомогу Україні в захисті даних від Росії
Snowball
Фото: logitaca

Американська компанія Amazon.com Inc. заявила, що допомагала українським урядовцям перенести понад 10 петабайт даних – від земельних кадастрів до банківських даних та університетських навчальних програм – на сервери, що захищені від ударів Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на підрозділ хмарних обчислень. 

Через два дні після повномасштабного вторгнення росіян перша партія пристроїв передачі даних Snowball була переправлена з Польщі до України. ІЦе стало початком спроби захистити дані, які росіяни можуть знищити в разі отримання доступу. 

Amazon Snowball – це пристрій для обчислення, перенесення та зберігання даних. Amazon Snowball – це пристрій для обчислення, перенесення та зберігання даних. 

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