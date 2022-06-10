Amazon заявила про допомогу Україні в захисті даних від Росії

Компанія посприяла в перенесенні важливих даних, щоб вони не потрапили до рук російських окупантів.

Американська компанія Amazon.com Inc. заявила, що допомагала українським урядовцям перенести понад 10 петабайт даних – від земельних кадастрів до банківських даних та університетських навчальних програм – на сервери, що захищені від ударів Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на підрозділ хмарних обчислень.

Через два дні після повномасштабного вторгнення росіян перша партія пристроїв передачі даних Snowball була переправлена з Польщі до України. ІЦе стало початком спроби захистити дані, які росіяни можуть знищити в разі отримання доступу.

Amazon Snowball – це пристрій для обчислення, перенесення та зберігання даних. Amazon Snowball – це пристрій для обчислення, перенесення та зберігання даних.