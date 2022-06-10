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Російські війська продовжують бої за промзону “Азот” у Сєвєродонецьку, – ISW

Окупанти досягли незначних успіхів на північ від Слов'янська.

Російські війська продовжують бої за промзону “Азот” у Сєвєродонецьку під прикриттям вогню важкої артилерії.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти досягли незначних успіхів на північ від Слов'янська, але, ймовірно, зіштовхнуться з труднощами під час штурму самого міста через тактичні проблеми, пов'язані з форсуванням річки Сіверський Донець.

“Російські сили поступово просунулися на схід від Бахмута і продовжать зусилля щодо перерізання українських комунікацій на північний схід від Бахмута", – зазначають аналітики.

Росіяни, ймовірно, ведуть обмежені бої вздовж окупованих кордонів на півночі Харківської області.

Російська армія, як і раніше, зосереджена на зміцненні оборонних рубежів вздовж південної осі та активізує наземні атаки на північному сході Запорізької області за підтримки ротації військ та техніки.

Нагадаємо, російські окупанти знищили сєвєродонецький Льодовий палац спорту.

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