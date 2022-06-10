Ми не можемо собі дозволити, щоб в країні залишалася тіньова частина економічного життя.

В Україні багато дискусій про те, якою має бути економічна політика держави і в час війни, і тоді, коли повернемо мир. Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини – ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює так, щоб забезпечити цей захист. І це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, не питання тієї чи іншої політичної позиції.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Звичайно, я розумію, що в частині наших регіонів зараз будь-яка економічна активність – офіційна чи неофіційна – є питанням просто виживання. Але якщо ми говоримо про нормальне, стабільне й міцне життя суспільства, роботу держави, про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить”, - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що важливі як офіційна зайнятість, сплата податків, максимальне розширення економічних можливостей в нашій країні на легальному ґрунті, так і повна модернізація державних інституцій.

“Усі, хто працює в українській політиці, хто впливає на суспільну дискусію, мають усвідомити, що тіньового в країні більше не буде”, - підкреслив президент.

Зеленський розповів, що розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном про оборонну підтримку, про європейську перспективу України. Торкнулися також тематики гарантій безпеки для України й для усієї Європи.

З прем'єр-міністром Чорногорії Зеленський обговорив шлях країн до Євросоюзу.

“Більшість європейців підтримують інтеграцію України. А якщо європейці підтримують, то політики, які поки що сумніваються в деяких країнах, не мають протиставляти себе людям, суспільству і самому ходу європейської історії”, - розповів Володимир Зеленський.

Президент також звернувся до учасників міністерської зустрічі Організації економічного співробітництва та розвитку. Зв'язки з Росією вони розірвали, але потрібні також і сутнісні рішення – тиск на Росію за те, що вона робить, зокрема й за спровоковану нею кризу на світовому ринку продовольства.

Також Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями, присвячену економіці, бізнесу та робочим місцям.

“Обговорили дії на трьох рівнях – те, що потрібно зробити прямо зараз, те, що можемо зробити найближчим часом, як би складно не було, і те, що обовʼязково зробимо після війни”, - уточнив президент.

Перше – це програма спеціальних грантів для підтримки малого й середнього бізнесу. Те, що вже зараз може забезпечувати нові робочі місця й нову податкову базу.

Друге – це розвиток нашого сектору безпеки в усіх його аспектах. І зараз, і в майбутньому. Це також питання про робочі місця, питання про фаховість, про технологічність. Сектор безпеки в Україні має стати зовсім іншим, ніж це було всі ці 30 років. Від державного кордону й до кожної вулиці, до кожної школи, до кожного об'єкта інфраструктури – безпека має бути на сто відсотків.

І третій аспект – це промислове відновлення та залучення інвестицій в державу. Локалізація, індустріальні парки, підтримка державного замовлення, залучення сучасних технологій в Україну. Готуються відповідні державні програми.

Володимир Зеленський подякував зв'язківцям, які за день відновили в Харкові телевізійне мовлення після ранкового обстрілу.

Фронтова ситуація за добу, як зазначив президент, без суттєвих змін. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, інші міста Донбасу, які окупанти вважають зараз ключовими мішенями, тримаються. Маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємося вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю. Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти президента Росії Володимира Путіна.