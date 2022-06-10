Головне за день. П’ятниця, 10 червня

Штурм Сєвєродонецька, 11-й обмін полоненими, оргкомітет "Євробачення"-2023 та скандальний "Борис Годунов". Яким запам’ятається 107-й день повномасштабної війни.

Генштаб повідомляє, що ворог продовжує обстріли на Донбасі, а біля Мар’їнки застосовував авіацію.

Триває і штурм Сєвєродонецька. Про оперативну обстановку на інших напрямах – у нашій новині.

Воїни угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. А також знищили склад збоєприпасами окупантів та чималу кількість ворожої техніки.

Над Дніпропетровщиною ЗСУ сьогодні збили ворожий безпілотник.

Збитий апарат – 9-й розвідник агресора, знищений у небі над областю. Його уламки впали на Полтавщині.

Окупанти з території Росії обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівщини з артилерії та мінометів.

Бійці протитанкового підрозділу 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова ДШВ завдали нових втрат російським загарбникам.

За повідомленням пресслужби командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, знищено дві бойові одиниці російської бронетанкової техніки разом з екіпажем.

Корабельне угруповання Чорноморського флоту Росії посилене ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет - та продовжує блокувати північно-західну частину Чорного моря.

Оперативне командування "Південь" інформує, що загроза ракетних ударів з моря залишається високою: напоготові 40 крилатих ракет, також у готовності один великий десантний корабель.

Сьогодні стало відомо про загибель ще одного журналіста – Олексія "Рекрута" Чубашева, автора програм "Рекрут UA", керівника "Армії FM" та Військового телебачення України. В Олексія залишилась дружина, маленька донька і син, який народився в березні цього року.

Сьогодні, 10 червня, відбувся 11 обмін полоненими між Україною та РФ. Чотирьох окупантів обміняли на п’ятьох українців.

"Відбувся 11 обмін завдяки штабу по роботі з полоненими... Два місяці був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали, ми вели переговори дуже довго... Наразі він уже тут", - повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко спростував фейк про заборону евакуації жителів зі Слов'янська та Бахмута.

Фейк, що його поширюють у соцмережах, він назвав "відвертою брехнею, яка підспівує російській пропаганді".

Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників Копенгагенського демократичного саміту нагадав, що минулого року в рамках саміту прозвучало питання, де пролягає лінія фронту між свободою та пригніченням. Цього року відповідь стала очевидною: вона пролягає в Україні.

Актуальною лінією цього протистояння є державний кордон нашої країни.

До Києва з візитом прибув міністр оборони Великобританії Бен Воллес. Він зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським.

За словами Бена Воллеса, його країна бачить здатність України витіснити загарбників із Донбасу.

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги, зокрема оборону техніку.

В оборонному міністерстві зазначили, що зміст пакета допомоги та її терміни не розкриваються, щоб "забезпечити можливість її надання".

Швейцарія схвалила шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, що включає ембарго на нафту.

Берн також вирішив упровадити фінансові обмеження та заборону на в'їзд до країни ще для 100 громадян РФ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 12 медиків. Ще 47 тяжко поранені.

На думку міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, "потенційно кількість більша, але поки немає підтвердження".

Аграрії не встигнуть вивезти 22-23 млн тонн "надлишкового" зерна до збору нового врожаю, який розпочнеться вже за два тижні.

Постає проблема зберігання зерна, повідомив голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун. За його прогнозами, на початку осені "надлишкового" зерна в Україні буде вже 55 млн тонн.

"Якщо порти не будуть розблоковані до осені, зерно просто почне пропадати. Якщо восени, взимку не почнемо експортувати через порти, виходити навесні у поля не буде взагалі сенсу", – наголосив Андрій Дикун.

До слова, станом на 8 червня 2022 року фермери із семи постраждалих від війни областей України – Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Миколаївщини – втратили 2281 одиницю сільгосптехніки.

Про це у відповіді на запит Lb.ua повідомили в пресслужбі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Українському політтехнологу Михайлу Погребинському заочно оголосили підозру в державній зраді.

В СБУ заявили, що під час обшуків вилучили речі та документи, що підтверджують звʼязки підозрюваного з Росією. Зокрема знайшли аналітику про проведення "денацифікації та демілітаризації України".

Українські випускники за кордоном зможуть тримати свідоцтва й атестати в дипломатичних установах України, повідомляє МОН.

Для цього треба подати заяву до закладу загальної середньої освіти, який замовив документ.

Поруч із російськими співаками у міланській постановці “Бориса Годунова”, яка відкриє новий сезон La Scala, співатимуть українські солісти.

LB.ua звернувся за коментарем до директора Національної опери Анатолія Солов’яненка. Що почули у відповідь – у нашій новині.

Кабмін утворив організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення".

"Співголови Оргкомітету - Прем'єр-міністр України та Керівник Офісу Президента України, їх заступник - Міністр культури та інформаційної політики", - повідомили в КМУ.

Волонтерка Вікторія евакуювала з Бахмуту на Київщину 26 котів і собак.

“Зараз жінка з тваринами проживає в селі Тростинська Новоселиця, у невеличкій кімнаті будинку, де немає ані газу, ані води”, - йдеться у повідомленні UAnimals.

UAnimals переказали волонтерці 3 тис. гривень на корм для її чотирилапих підопічних.

Підтримати волонтерів можна за реквізитами: PayPal [email protected], картка 4441114451625790 (Олександр Тодорчук).

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